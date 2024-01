Actualitzada 12/01/2024 a les 20:15

J’adresse mes sincères félicitations et plein succès à @GabrielAttal pour sa nomination en tant que Premier ministre. Je souhaite continuer à travailler pour renforcer les liens d’amitié et de bon voisinage entre la France et l’Andorre. — Xavier Espot Zamora (@XavierEspot) January 12, 2024

El cap de Govern, Xavier Espot ha utilitzat el seu compte de 'X', l'anterior Twitter per felicitar a Gabriel Attal, el nou primer ministre francès pel seu càrrec. A través d'una publicació en francès ha exposat que "Transmeto la meva sincera felicitació i tots els èxits a @GabrielAttal pel seu nomenament com a primer ministre. Desitjo seguir treballant per enfortir els llaços d'amistat i de bon veïnatge entre França i Andorra".