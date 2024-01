El tractament contra el VRS per als nounats s'amplia fins a finals de març

Actualitzada 12/01/2024 a les 06:07

El ministeri de Salut ha ampliat l’administració del fàrmac contra el virus respiratori sincicial (VRS) als infants nounats nascuts entre l’1 de gener i el 31 de març del 2024. Aquesta recomanació s’ha afegit a la ja vigent, la qual inclou els menors de dos anys amb factors de risc, com és el cas dels prematurs o a aquells que pateixen patologies respiratòries. L’objectiu és protegir els menors més vulnerables d’afeccions respiratòries provocades pel VRS.

Salut ha pres aquesta decisió vista l’efectivitat del fàrmac en els infants als quals se’ls va administrar i l’evidència del funcionament d’aquest tractament en la reducció dels ingressos hospitalaris a les zones i països on s’ha aplicat. En la resta de casos d’infants menors de dos anys, serà el metge pediatre qui proposarà l’administració del fàrmac als pacients que tinguin factors de risc i formin part del col·lectiu d’infants més vulnerables a desenvolupar quadres més greus per la infecció pel VRS. Aquesta decisió ha arribat després de fer-se públic un descens de grip i virus respiratoris a inicis d’any. La incidència la setmana de l’1 al 7 de gener es va situar en 380 casos per 100.000 habitants, mentre que en l’anterior, la del 25 al 31 de desembre, va ser de 520 casos per 100.000 habitants.