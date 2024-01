El Papa atorga la creu 'Pro Ecclesia et Pontifice' a Josep M. Mauri

Joan-Enric Vives amb Josep Maria Mauri el dia del comiat com a representant del Copríncep episcopal

Actualitzada 12/01/2024 a les 10:52

El Papa Francesc atorgarà la distinció pontificia de la creu 'Pro Ecclesia et Pontifice' a Josep M. Mauri, exrepresentant personal del Copríncep Episcopal i Vicari General del Bisbat, així com a Josep Casanova, director voluntari de Càritas Diocesana d’Urgell, "en agraïment i reconeixement pel treball que tots dos han tut a terme al servei del Copríncep episcopal i del Bisbat d’Urgell així com a Càritas", segons informa el servei de premsa del Bisbat d'Urgell.L'acte tindrà lloc demà al Palau Episcopal i comptarà amb la presència del Bisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, i d'autoritats andorranes, de la Seu i de Càritas Catalunya. La creu és una distinció que data de l'any 1888, instituïda pel Papa Lleó XIII, i "suposa un gran reconeixement a la tasca de sacerdots i laics a favor de l’Església Catòlica i el Sant Pare".