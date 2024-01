Una parella intoxicada per toluè vol que en prohibeixin la venda

Actualitzada 11/01/2024 a les 18:30

La parella que va ser intoxicada per estar exposada als vapors del toluè entre el febrer i el març del 2022, han enviat una carta a Sindicatura per intentar obrir el cas aquesta legislatura.Els afectats van estar ingressats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i després de diversos exàmens i informes mèdics es va determinar que la causa de la malaltia va ser la presència de toluè a la seva llar. El cas va arribar a la Batllia i el procediment civil va ser dels perjudicats en contra de la constructora, l'arquitecte i el propietari del pis veí. La lluita legal va durar dos anys, quedant resolta la sentència quan el batlle va absoldre els responsables de les obres al veí afectat, quedant la família afectada obligada a abandonar la casa i a viure en un hotel durant mesos.La família assegura que han buscat l'ajuda de les autoritats per trobar una solució adequada a la seva situació, però asseguren que "l'administració, el Govern i la comissió de sanitat del Consell General es van desentendre del problema". Tanmateix, i seguint els consells d'Andorra Endavant la família està tornant a intentat obrir el cas aquesta nova legislatura presentant a Sindicatura una carta acompanyada de documents gràfics on recull informació sobre el cas i amb la voluntat d'explicar la seva història i el risc que suposa el toluè per la salut pública.La parella demana en la carta que es considerin mesures i regulacions més estrictes inspirant ser les europees i que "prohibeixin la venda de productes que continguin toluè amb concertacions superiors al 0,1%, especialment en l'ús de construcció".