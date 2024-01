La reclamació judicial és la sortida per intentar recuperar els diners

Un petit grup de pacients perjudicats pel tancament sobtat de la clínica d’estètica del carrer Prat de la Creu, que va fer part de la cadena espanyola Dorsia, es va trobar ahir, convocats pel departament de Consum. L’àrea de Protecció del Consumidor els va citar per exposar-los quina és la situació d’un dossier que per la via de l’administració ja ha culminat amb un expedient sancionador, després que els responsables del negoci no hagin respost favorablement al termini que se’ls va donar per resoldre les queixes dels usuaris. Als perjudicats els queda intentar recuperar els diners perduts per la via