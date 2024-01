Actualitzada 11/01/2024 a les 11:01

Creu Roja Andorrana ha comunicat a través de les xarxes socials sobre una informació falsa sota el seu nom. L'entitat ha fet un avís anunciant que no estan oferint cap tipus de curs d'infermeria i que tota la informació que hi pugui estar relacionada és falsa. Alhora l'ONG alerta que no es premi cap enllaç per evitar la presa de les dades personals.