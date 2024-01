Actualitzada 11/01/2024 a les 06:08

El Govern ha acordat l’obertura de la convocatòria per a la concessió de les subvencions culturals per a aquest any amb una partida pressupostària de 200.000 euros. Segons va comunicar el portaveu del Govern, Guillem Casal, es preveuen ajuts per a vuit disciplines.