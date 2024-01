El ministeri deroga una regulació del 2012

Les farmàcies ja no podran donar cap mena d’informació de medicaments amb recepta a les seves pàgines web. El ministeri de Salut ha pres la decisió de vetar qualsevol publicitat de fàrmacs que requereixin prescripció mèdica en detectar algun episodi de mala praxi amb vendes en línia. Una fórmula que, van recordar fonts governamentals, “pot representar un risc per a la salut de les persones”. Una ordre ministerial de l’any 2012 possibilitava que a les pàgines web de les farmàcies aparegués informació sobre medicaments que es venen amb recepta, amb detalls com per a què serveixen o per a quines patologies

