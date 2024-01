Petit augment per als sous que superen de forma lleugera el salari mitjà

Actualitzada 11/01/2024 a les 06:13

El Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania, que va ser admès ahir a tràmit per la Sindicatura, inclou una novetat que no s’havia anunciat, que és la lleugera revisió d’un petit tram dels salaris que estan per sobre del sou mitjà i que, inicialment, quedaven fora de qualsevol revisió a l’alça.

Es vol evitar que els salaris situats per sobre del salari mitjà i per sota del salari resultant de la seva revaloració es vegin perjudicats, per la qual cosa es preveu la revaloració dels salaris situats en la franja mencionada, de manera que passaran a ser d’un import igual al del salari mitjà revalorat.

S’estableix un salari fix brut en còmput anual i jornada legal ordinària de 30.051 euros per als salaris compresos entre 28.730 euros i 30.051 euros, no aplicable en el cas de persones assalariades contractades a partir de l’1 de gener del 2023.