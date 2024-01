Ocupació del 77% durant les festes

L'ocupació mitjana als establiments turístics del país durant les festes de Nadal va ser del 76,87%, segons informa Unió Hotelera d'Andorra. Desglossat del 24 al 26 de desembre l'ocupació va ser del 65,26%, del 27 a l'1 de gener l'ocupació va pujar fins al 89,24%, seguint dels dies 2 i 7 de gener que va baixar situant-se al 76,12%,Jordi Pujol, director de l'UHA ha assegurat que "és una dada molt similar a la de l'any anterior" afegint que "recordem que va ser el primer any ja sense restriccions, cosa que va fer que hi hagués força pernoctacions, amb el que podem valorar les dades d'aquest any com a correctes". Alhora Pujol ha compartit una apreciació en què "veiem que dintre del conjunt de les festes, els "3 períodes" Nadal, Cap d'Any i Reis, mantenen una línia homogènia a la dels anys anteriors, amb el període entre Sant Esteve i Cap d'Any com a pic en pernoctacions."