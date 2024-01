Actualitzada 11/01/2024 a les 12:41

El director esportiu de l'FC Andorra, Jaume Nogués, s'ha referit al tema del futur estadi i multifuncional a la Borda Mateu, i ha assenyalat que "crec que arribarem a un acord perquè és el millor pel país", i ha afegit que "el país ho necessita, ho demanda, i ha de sortir". Nogués ha afirmat que "estem en negociacions i ara hi ha actors nous que han entrat a l'eqüació, ho estem treballant molt en silenci i les negociacions estan molt avançades", a més de cloure que "hi havia ja un acord, i ara ho hem de tornar a matisar". El director esportiu ha declarat que "és la pedra angular del nostre projecte i el que dona sentit a tot el que estem fent, no podem precipitar-nos, i no podem fer moviments molt potents si no tenim la seguretat de tot, per això les coses van al seu pas, però a dia d'avui estem encantats", i per últim, ha reconegut que encara no han pogut parlar amb el nou equip comunal de la capital, però ha assenyalat que "hi parlarem de seguida".