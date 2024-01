Fase groga a partir de port d'Envalira i restriccions cap a França

Actualitzada 11/01/2024 a les 10:19

El servei de meteorologia ha comunicat que degut a la depressió aïllada de la circulació general atmosfèrica, situada a 500 hPA, encara deixa aire fred en altura, mentre que la pertorbació mediterrània aporta un flux d'est en superfície que encara deixa inestabilitat. Tot i el canvi de direcció del vent a component est, no s'esperen canvis significatius al Principat, s'espera un dia amb nuvolositat abundant, amb núvols baixos que afectaran sobretot els cims de l'est del país i que poden deixar alguna nevada feble i intermitent que puntualment podria arribar als fons de vall en forma de borrufa. De cara a la nit el cel anirà quedant serè.Pel que fa a la previsió dels propers dies, a partir de demà l'entrada d'una dorsal aportarà un canvi de temps amb domini del sol tot i que meteorologia assegura que l'ambient continuarà sent fred.De la mateixa manera, Mobilitat ha comunicat l'inici de la Fase Groga a partir de la CG2 a port d'Envalira, a la CG3 d'accés a Arcalís i CG4 al coll de la Botella. Alhora, s'han de dur equipaments especials a la RN-22 d'accés a França i en la mateixa via hi ha restriccions per a vehicles superiors a 19 tones.