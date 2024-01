Actualitzada 11/01/2024 a les 19:39

El cap de Govern, @XavierEspot, ens ha visitat avui acompanyat del secretari d’Estat de Justícia i Interior per desitjar un molt bon any a tot el personal del Departament de #Policia i agrair la tasca que es fa diàriament des de totes les àrees.



Moltes gràcies per la visita. pic.twitter.com/NwWBB8XlBN — Policia Andorra (@andorra_policia) January 11, 2024

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el secretari d'estat de Justícia i Interior, Joan León, s'ha traslladat a les dependències del cos policial per visitar i donar la benvinguda al nou any als agents. Segons informa el cos a través d'X, l'antic Twitter, Espot i León han felicitat el departament "per la tasca que es fa diàriament des de totes les àrees".