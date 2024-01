José Martín carrega contra la federació

Actualitzada 11/01/2024 a les 14:03

L’ex-seleccionador femení José Antonio Martín ha carregat contra la Federació Andorrana de Futbol i alguns dels seus membres, després de la seva destitució com a tècnic de l’equip nacional. Martín, en un comunicat a Instagram, assegura que “no deixa de sorprendre’m també que ara que arriba el salt al professionalisme, aleshores el projecte ja interessa i els que hem estat picant pedra fins ara molestem”, i agrega que “molestem potser per empatitzar amb elles i no assumir certes injustícies, molestem per què som exigents i vetllem pels seus drets i interessos”.En el seu escrit, Martín tira també amb bala, tot i que sense citar-lo directament, a Justo Ruiz, ex-secretari d’Estat d’Esports, que va tornar a la FAF com a director del futbol femení, de qui diu que va dir-li en una setmana de partit que “li han donat el que ningú vol”, i reflexiona que “des d’aquell moment vaig saber que no anàvem a anar alineats, quan a mi precisament sempre m’ha mogut la passió per aquest equip i per representar aquest petit gran país que tant estimo i tant m’ha donat”. Per últim, l’ex-seleccionador critica els càrrecs vitalicis de la FAF i assenyala que “cal aire fresc i s’hauria de fer més autocrítica”, perquè aquests càrrecs “es perpetuen de manera incomprensible perjudicant així l’evolució del nostre futbol”.Martín aprofita també per recordar la seva trajectòria amb tots els èxits que s’han aconseguit a nivell del futbol femení durant el seu període com a tècnic de l’equip nacional i de l’Enfaf, i aprofita també per agrair a “la meva afició, l’staff, les jugadores i mitjans de comunicació pel tracte rebut”.Precisament un dels focus de les crítiques de Martín, Justo Ruiz, és una de les opcions que hi ha sobre la taula per agafar la selecció femenina, tot i que des de la FAF es treballa amb un parell més. Després de les últimes modificacions normatives de la UEFA, a partir del juliol serà obligatori que el seleccionador femení estigui dedicat a jornada completa, a més de tenir el màxim títol d’entrenador que s’imparteix al país, el UEFA A, si és un entrenador d’Andorra, o el UEFA Pro, si ve de fora.