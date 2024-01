La comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals entrevistarà la cap de l’agència i les treballadores per aclarir la situació a l’entitat

La comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals portarà a terme una investigació per esbrinar com s’ha arribat a la situació actual a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). Després de les dimissions de tres inspectores en un any, la comissió executarà entrevistes tant amb la directora, Resma Punjabi, com amb les treballadores que durant aquest període han estat a sou de l’agència. Així ho va explicar ahir la subsíndica general, Sandra Codina, després de la reunió mantinguda amb els grups parlamentaris de les formacions polítiques per tractar i trobar solucions amb el context que s’ha arribat. Es

