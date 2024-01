Espot no preveu altra opció per al multifuncional que la Borda Mateu

El cap de Govern diu que també es resoldria l’estadi per a l’FC Andorra

Xavier Espot va insistir ahir en la necessitat de fer el recinte multifuncional tal com s’ha pensat a la Borda Mateu, conjuntament amb l’estadi per a l’FC Andorra. El cap de Govern va ser interpel·lat per la possibilitat de fer pisos de lloguer assequible en aquest espai de Santa Coloma i va manifestar que “crec que si no es fa el multifuncional allà [a la Borda Mateu] és molt difícil que es pugui fer en un altre lloc, i crec que hi ha molts altres espais on es poden fer habitatges de preu assequible, com s’està demostrant i com estem