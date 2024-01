El PS vol que els diners del multifuncional es destinin a salut mental

Actualitzada 11/01/2024 a les 16:56

Una de les 21 esmenes que ha presentat el grup parlamentari del Partit Socialdemòcrata en el projecte de llei del pressupost del 2024 és modificar el projecte del recinte del multifuncional. El PS vol que les partides del Departament de Territori assignades pels anys 2025, 2026 i 2027 per un import d'uns 33 milions d'euros es destinin per iniciatives que tractin la salut mental. Per això proposen que no s'inverteixi cap euro en el multifuncional durant aquest temps. Volen que els diners vagin per la creació d'un centre terapèutic d'atenció de condicions cròniques de salut mental i també que es derivin més recursos a l'edifici ja existent de Patologies Cròniques Mentals. La seva intenció és que uns 4 milions d'euros s'inverteixin per aquest any i la resta d'anys pressupostats, 6 milions. Des de la formació argumenten que és necessari i urgent fer èmfasi en aquest tema i creuen que els problemes mentals són més prioritaris que el multifuncional.