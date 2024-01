DA i CC proposen prejubilacions als 25 anys de servei a tots els cossos especials

Els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos han presentat al voltant de 29 esmenes pel projecte de llei del Pressupost per l'exercici del 2024. Una de les esmenes planteja que els cossos especials es puguin prejubilar abans del que marca la llei actual. Demanen que qualsevol agent es pugui prejubilar si ha treballat 25 anys seguits, en comptes dels 30 que es demanen ara.Una altra de les esmenes consisteix en la possibilitat d'incrementar les prestacions ecònomiques pagades per la CASS. Es vol modificar l'article 20 a través de quatre trams de revaloritzacions de les pensions, tal com ha explicat el conseller demòcrata David Montané. Si una persona té una prestació inferior al salari mínim, "l'increment es farà segons a l'IPC; si està per sobre o igual a dues vegades al salari mínim i per sota de tres vegades del salari mínim, l'increment serà del 50% de l'IPC; i si és per sobre o igual a tres vegades del salari mínim i per sota de quatre vegades al salari mínim, l'increment serà del 25%", ha detallat Montané.