Creand Fundació presenta la nova imatge per a l'Special Olympics

Actualitzada 11/01/2024 a les 19:57

Creand Fundació ha lliurat aquesta tarda el nou equipament per als 14 atletes i 7 entrenadors de la secció d'esquí alpí de la federació esportiva Special Olympics Andorra. Es tracta d'un nou anorac i pantalons d'esquí que lluirà l'equip en els entrenaments i competicions que durà a terme durant la temporada d'hivern. Creand Fundació ha entregat també una nova furgoneta, la tercera, i ha presentat la nova retolació que lluiran aquests vehicles per als trasllats. Segons informa Creand, la fundació patrocina la federació esportiva Special Olympics Andorra des del 2007 "amb l’objectiu de contribuir a la integració social dels atletes, així com a l’organització i la seva participació en esdeveniments nacionals i internacionals d’aquestes característiques".