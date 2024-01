Comissats a Perpinyà 992 cigarrets enviats per correu i provinents d'Andorra

Actualitzada 11/01/2024 a les 19:00

Els duaners de Perpinyà han intervingut en l'enviament de tabac per correus francesos i ha comissat 992 cigarrets de diverses marques, dels quals la majoria provenia de compres fetes a Andorra, segons informen mitjans francesos. La mercaderia tenia un valor de 21.240 euros, als quals s'afegeixen 14.658 euros d'impostos evadits. Les autoritats de la localitat francesa informen que "aquests cigarrets no arriban mai als seus compradors" i recorden que la compra de tabac en línia, per telèfon o a través de les xarxes socials està estrictament prohibida.