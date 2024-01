Comença el procés de selecció entre els 13 candidats a raonador

Actualitzada 11/01/2024 a les 06:07

La comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals comença avui el procés per seleccionar la persona que ocuparà el càrrec de raonador del ciutadà en substitució de Marc Vila, qui ja ha acabat el seu mandat i es troba en funcions.

Fonts del Consell General van precisar ahir que s’espera que el tràmit sigui relativament àgil i que es pugui disposar de relleu en un mes. La comissió legislativa, que actua com un comitè de validació, té la intenció de fer les entrevistes personals als tretze aspirants durant tot el dia d’avui amb entrevistes personals d’entre 30 i 45 minuts. D’aquí ha de sorgir una tria, de la qual sortirà el nom del futur raonador. El Consell General va aclarir que no hi ha una data límit perquè Vila segueixi en funcions. Entre els candidats hi ha vuit dones i cinc homes.