Els vehicles històrics hauran de tenir trenta anys d'antiguitat

El Govern ha aprovat el reglament que regula i fomenta la preservació dels vehicles històrics per tal d'actualitzar els criteris que regeixen aquesta tipologia d'automòbils. Els vehicles interessats hauran de tenir una antiguitat mínima de 30 anys des de la seva fabricació per ser considerats com a tal, i no de 25 com s'estipulava fins ara, i hauran de passar una valoració per part de la Comissió de vehicles històrics per tenir en compte el seu interès cultural o patrimonial. Segons informa el Govern a través d'un comunicat, l'objectiu és "fomentar la preservació" i "consonància amb el criteri de la Federació Internacional de Vehicles Antics i sota el qual es regeixen els països veïns".