Salut augmenta un 50% les dietes d'acompanyants de pacients a l'estranger

Actualitzada 10/01/2024 a les 18:44

El consell de ministres ha aprovat avui incrementar un 50% les prestacions que es donen als acompanyants dels pacients que han de rebre tractaments fora del Principat, com és el cas dels afectats d'oncologia. La ministra Helena Mas ha argumentat que l'augment s'ha fet per garantir millorar l'acompanyament d'aquests malalts i per adaptar-les a la pujada del cost de la vida i remarcat que les tarifes per desplaçament, que poden ser en taxis individuals o col·lectius, ja es van revisar el març passat i van quedar fixades en 217 euros la de Barcelona i 249 euros, la de Tolosa.Les prestacions d'allotjament diari de pacients no hospitalitzats o l'acompanyant si el malalt està ingressat passen de 42,84 euros a 64,25 euros, i la tarifa diària per a dues persones d'allotjament del pacient i l'acompanyant, si escau, quan no hi ha estada hospitalària s'eleva de 64,26 euros a 96,4 euros. L'ajut per àpats i altres despeses quan no hi ha pernoctació augmenten de 16,06 euros a 24,10 euros, segons ha detallat Mas.La titular de Salut ha informat a més que s'ha modificat la definició d'acompanyant que es considerava que era quan hi ha necessitat per malestar físic perquè ampliar-la a quan la necessitat és psicoemocional.Mas ha recordat que els ajuts als acompanyants es van establir en un decret de fa 4 anys per als casos que el tractament d'excel·lència als pacients s'ha de fer fora d'Andorra.