Ocupació elevada a l'hospital per l'alta circulació de virus respiratoris

Actualitzada 10/01/2024 a les 18:38

La titular de Salut, Helena Mas, ha explicat aquesta tarda que l'ocupació de llits al centre hospitalari "és elevada per l'alta circulació de virus respiratori, i en particular de grip A que hi ha". I ha remarcat que aquesta afectació "no ens sorprén" perquè respon a les xifres de la temporada d'hivern i als nivells de pacients que hi havia en el 2018 i el 2019 abans de la pandèmia de la covid. La ministra ha assegurat que la situació "és estable i està controlada" i per això no és necessari imposar l'ús de mascareta de manera general que només s'arribaria a plantejar "si hi hagués saturació o col·lapse del sistema sanitari", segons ha manifestat en la compareixença posterior al consell de ministres.Helena Mas ha remarcat que l'hospital no està saturat ni tampoc els recursos d'atenció primària i ha insistit en la recomanació de l'ús de la protecció facial per a les persones vulnerables i les que presentin símptomes de virus respiratoris. I ha recordat que des de finals de novembre el SAAS va fixar l'obligatorietat de dur mascareta per a hospitalització, Urgències i l'UCI i per a professionals i visitants, i també que els centres sociosanitaris tenen la potestat per aplicar protocols que comportin l'ús de mascareta i que les mesures s'adopten en coordinació amb el ministeri que fa el seguiment diari de l'evolució del nombre de pacients amb virus respiratoris.La ministra ha destacat que a més s'ha ampliat el termini de vacunació de grip i covid fins al 31 de gener per evitar la transmissió d'aquests virus i ha reconegut que el nivell d'administració de dosis està sent inferior al de l'any passat però superior al del 2019, abans de l'arribada de la pandèmia. El total de vaccins inoculats ha estat de 7.151 d'immunització contra la grip, i de 2.469 contra la covid 19.Helena Mas ha recordat les recomanacions de mantenir una higiene de mans freqüent, ventilar sovint els espais tancats, evitar aglomeracions, especialment les persones vulnerables, i tapar-se la boca i el nas amb el colze en tossir o esternudar.Mas ha afirmat que el sistema de derivació inversa que s'ha posat en marxa fa unes setmanes al servei d'Urgències "ha sigut exitosa i no tenim queixes" i ha incidit que es tracta d'una mesura del conjunt del paquet que s'ha previst per reduir l'impacte de les persones que van a Urgències. I ha afegit que la resta d'accions s'aniran desplegant per millorar l'atenció al servei.