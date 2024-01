Macron designa com a primer ministre Gabriel Attal

Actualitzada 10/01/2024 a les 06:08

El president de França, Emmanuel Macron, va nomenar ahir com a nou primer ministre l’actual responsable d’Educació, Gabriel Attal, que als 34 anys es converteix en el cap de l’executiu més jove de la V República, en substitució d’Élisabeth Borne. El Copríncep gal recorre així a un dels seus ministres de més confiança, que compta amb experiència també com a portaveu del govern. Attal continua així una brillant carrera que va arrencar de la mà del mateix Macron quan aquest va decidir fundar el seu moviment polític.

Attal tindrà com a primer repte rellançar la imatge del govern de cara a la segona meitat del quinquenni de Macron, en un any clau per la celebració dels Jocs Olímpics i les eleccions europees, després que l’estabilitat de l’executiu es veiés seriosament danyada pel constant pols al Parlament francès, on s’han presentat una trentena de mocions de censura.

Attal va anunciar després de la designació que té previst reunir-se aquesta setmana amb totes les forces polítiques, i va prometre que “la causa de l’escola” serà una de les seves “prioritats absolutes” en la nova etapa. “No hi ha res més bell, res més fort, que servir França i els francesos”, va dir Attal.