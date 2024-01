Les Janeiras tornen aquest dissabte

Actualitzada 10/01/2024 a les 10:06

El Grup de Folklore Casa Portugal dona el tret de sortida a la 17a edició de les Janeiras el dissabte 13 de gener. Es tracta d'una tradició portuguesa que promou la visita dels membres del grup per desitjar bon any i prosperitat a inicis d'un nou any.La primera visita serà a l'Església de Santa Eulàlia d'Encamp on, es presentarà les Janeiras i els membres del grup participen en la missa de la família amb càntics litúrgics. Aquest any estan previstes prop d'una vintena de visites a les Esglésies del Principat, cases particulars i establiments comercials, durant els tres propers caps de setmana del mes de gener.L'edició del 2024 finalitzarà el diumenge 28 amb la tradicional visita a la Catedral Basílica de Santa Maria d'Urgell, a la Seu d'Urgell on els membres del grup participen a la missa presidida pel Copríncep Joan-Enric Vives i en finalitzar, presenten un breu repertori de Janeiras a tots els assistents.