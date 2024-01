Limitació de les llicències de sortejos

Actualitzada 10/01/2024 a les 19:02

El Consell de Ministres ha aprovat avui el reglament de les llicències de classe E, amb l'objectiu de simplificar la tramitació de les peticions per part de les empreses per celebrar sortejos propis. D'aquesta manera, el text que substitueix l'aprovat fa vuit anys, permetrà a les entitats que duguin a terme concursos amb intervenció d'atzar, rifers, participacions de loteria i les loteries de promoció o publicitàries efectuar d'una forma més àgil els tràmits escaients davant el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) per celebrar aquests sortejos.De la mateixa manera i per tal de garantir que aquests sortejos siguin una activitat puntual dels operadors, el text limita a una única llicència per operador, el que suposa que les entitats només podran tenir en possessió una llicència vigent i quan aquesta expiri en podran demanar una de nova, sense acumular més d'una llicència en vigència.El reglament adapta la normativa en matèria de jocs d’atzar d’aquesta categoria a les noves disposicions legals introduïdes a la Llei de protecció de dades, aprovada durant la legislatura passada. Des del CRAJ s’ha previst explicar els canvis normatius als operadors concernits per facilitar l’adaptació del funcionament d’aquests al nou reglament. De fet, l’entrada en vigor del text és 15 dies després de la publicació al BOPA el dimecres vinent, per facilitar a les empreses l’adaptació.