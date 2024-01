La policia deté 54 persones en els 800 controls fets al Nadal

Quaranta conductors van ser arrestats per positius d’alcoholèmia i dotze per tòxics

La policia ha efectuat prop de 800 controls en el transcurs de la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, que va tenir lloc entre el 15 de desembre i el 7 de gener. En poc més de tres setmanes s’han detingut 54 persones, 40 per positius d’alcoholèmia, 12 per tòxics i dues més per positiu tant d’alcohol com de drogues. Quatre d’elles s’han vist implicades en accidents, tots amb danys materials excepte un, en què el mateix conductor va resultar ferit. Del total de persones detingudes, la gran majoria residents al país,