La nevada deixarà entre 2 i 5 centímetres aquesta tarda

Actualitzada 10/01/2024 a les 10:06

Les previsions que anunciaven nevades importants a tot el país han canviat aquest matí i el pronòstic indica que hi haurà "precipitacions a la tarda que seran febles i poden ser en forma de neu a qualsevol cota", segons anuncia Meteorologia. El servei precisa que els gruixos "seran escassos, entre 2 i 5 centímetres" i manté activat l'avís groc només per sota dels 1.200 metres.Meteorologia indica que la pertorbació aïllada que afectarà al Principat deixarà poca neu perquè arriba amb un flux força marcat d'oest. I preveu que demà el front canviarà a component est però "tampoc n'esperem de més abundants a casa nostra".Les temperatures avui baixaran a 2 graus negatius al centre del país i fins al -7 al Pas de la Casa. Les màximes seran de 6 graus a les valls centrals i es quedaran en -5 a la vila fronterera encampadana. Demà farà més fred al Pas on els termòmetres oscil·laran entre els -10 i els -3 graus, i al centre del Principat hi haurà temperatures similars a les d'avui. La previsió és que divendres sigui una jornada de sol i pujada de les temperatures màximes.