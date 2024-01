Actualitzada 10/01/2024 a les 09:33

Un incendi a una casa particular ha tingut lloc aquesta nit a Engolasters. Els bombers s'han desplaçat fins a un xalet aïllat de la zona on un foc produït per la xemeneia de la casa ha cremat la teulada. L'incendi no ha generat ferits, però sí danys materials. La persona afectada ha estat una dona que segons el cos d'extinció "estava molt angoixada i ha passat la nit a casa d'un familiar".