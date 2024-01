Grífols anuncia accions legals per les acusacions d'alteració dels comptes

Actualitzada 10/01/2024 a les 12:07

Grífols ha anunciat que prendrà accions legals contra Gotham City Research "per l'important dany causat, tant financer com reputacional" a l'empresa, en un fet rellevant transmès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors avui, segons informen mitjans espanyols.La firma baixista va publicar ahir un informe en el qual acusava a la farmacèutica de manipular el deute reportat i l'ebitda per reduir artificialment el palanquejament, pel que van advertir que les seves accions serien "no invertibles".L'empresa catalana ha donat suport "plenament" al seu CEO, Thomas Glanzmann i ha incidit que el consell d'administració va aprovar "de forma unànime totes les transaccions qüestionades per Gotham"."Totes les operacions rellevant descrites, publicades ahir en el mencionat informe, van ser aprovades de forma unànime pel consell d'administració de la societat i els seus diversos comités, i inclouen tota la informació i documentació de suport necessàries incloent valoracions de tercers", van remarcar.Grifols ha afegit que l'informe de Gotham també ha fet mal a "tots els seus 'skateholders' i va provocar, textualment, una gran preocupació als seus pacients i donants".