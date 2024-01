Aborda amb el sector les futures lleis que s’han d’aprovar aquest any al Consell

El Govern es va reunir ahir amb membres de la junta del Col·legi de Farmacèutics per repassar l’actualitat pel que fa a les reformes legislatives en procés i també per aclarir que aquestes han d’estar en sintonia amb el futur acord d’associació amb la UE. Landry Riba, secretari d’Estat d’Afers Europeus, va precisar que l’encaix amb Europa no va centrar la major part de la trobada, però va explicar que els tres anys que Brussel·les ha donat a les farmàcies per adaptar-se permetran al Govern negociar la col·laboració amb agències nacionals del medicament d’altres països i evitar crear-ne una de

