Govern considera que cal reconduir l'APDA

Actualitzada 10/01/2024 a les 15:35

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat avui que el Govern "no intervé" de cap manera en l'Agència de Protecció de Dades -en el nomenament de les inspectores i la cap, ha concretat- i que de cap manera l'entitat depèn de l'executiu. Espot admet que l'entitat té un problema de "fons" i que cal buscar solucions per tenir suficientment personal a llarg termini. "Poca cosa podem fer", ha esmentat deixant clar que cal "reconduir" l'agència "per donar certa estructura", en declaracions avui a Arinsal. Així ho ha assenyalat després que l'organisme quedi minvat per la dimissió de Sabrina Pujol com a inspectora i de les declaracions ahir de la cap de l'entitat, Resma Punjabi, afirmant que és una agència amb un model "ingestionable".