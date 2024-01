Espot assegura que el projecte de Grífols no perilla

Actualitzada 10/01/2024 a les 14:36

El cap de Govern, Xavier Espot, es posiciona 'distant' respecte a les recents acusacions de Gotham City Research contra l'empresa catalana Grífols i les accions legals empreses i demana "prudència" a l'hora de valorar la situació. Així ho ha assegurat avui durant la presentació de la Copa del mon d'esquí al Comapedrosa, evidenciant que "cal deixar passar uns dies per fer valoracions", que ha titllat de taxatives, i deixant clar que "no hi ha cap indici" que indiqui que el laboratori a Ordino "estigui en perill".