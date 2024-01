Els grups parlamentaris modificaran la llei de contractacions de l'APDA

Actualitzada 10/01/2024 a les 19:18

Els grups parlamentaris han acordat treballar per modificar la llei de protecció de dades. Així ho ha anunciat la subsíndica general, Sandra Codina, després de que aquesta tarda els grups s'hagin reunit. Després de l'última dimissió d'una de les investigadores de l'APDA, els grups han acordat fer dues accions. Una és canviar la legislació i l'altre és entrevistar la cap i les investigadores que han passat per l'agència en aquest període per escoltar-les i valorar les seves aportacions per fer els "canvis oportuns que necessitem perquè surti aquesta nova llei amb aquestes modificacions", ha indicat Codina. Tot plegat es vol agilitzar perquè pugui ser aprovat cap al març.