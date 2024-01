El salari mínim quedarà fixat en 1.376,27 euros

Actualitzada 10/01/2024 a les 18:36

El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha comparegut aquesta tarda davant la premsa per comunicar que el salari mínim quedarà fixat a 1.376,27 euros. L'augment és degut al fet que els preus de l'IPC s'han incrementat un 4,6%, disminuint quatre dècimes respecte al novembre passat, tal com va avançar el Diari el dia 3 d'aquest mes. Aquesta pujada s'ha traslladat a les retribucions dels salaris el qual comportarà que el salari mínim, s'incrementi un 7% fins al medià situat en 2.400 euros que ho farà amb un 4,6%.En paral·lel el Govern ha entrat a tràmit parlamentari avui un Projecte de Llei per regular d’acord amb l’índex de preus de consum els increments dels salaris situats entre la franja mínima i el sou mitjà, que està al voltant dels 2.400 euros. D'aquesta manera l'Executiu vol regular els salaris més enllà del salari mínim interprofessional per mantenir el poder adquisitiu dels ciutadans, després que patronal i sindicats no arribessin a un consens.Casal ha aprofitat per incidir que "l'escalada de l'IPC de finals d'any ha anat lligada a l'augment de carburants" alhora ha remarcant que "hi ha hagut una disminució significativa respecte al primer trimestre del 2023". El ministre ha aprofundit indicant que "una part significativa de l'IPC ve importada, hi ha una influència del nostre voltant perquè no consumim tot el que produïm".Segons els càlculs del Departament d'Estadística durant el mes de desembre la variació mensual va ser del -0,2% com a conseqüència, principalment, de la disminució dels preus dels productees dels grups 'Transport' i 'Vestit i calçat', compensada en part per l'augment dels preus dels 'Aliments i begudes no alcoholiques'. Pel que fa als principals grups que fan disminuïr la inflació es troben "habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles" amb una disminució d’un punt i nou dècimes, situant-se al 4,7% degut a l’estabilitat dels preus de l’electricitat en front de l’augment al desembre anterior. També al grup "esbarjo, espectacles i cultura” amb una disminució de dos punts i tres dècimes, situantse al 3,7%, a causa de la disminució dels preus dels 'paquets turístics'. I al grup "aliments i begudes no alcohòliques" amb una disminució de cinc dècimes, situant-se al 8,7%, com a conseqüència de que l’augment dels preus del pa i cereals i de la llet, formatge i ous ha sigut menys intens que el del desembre del 2022.Tanmateix, el principal gru que ha fet augmentar la inflació és el grup "transports" amb un augment d’un punt i tres dècimes, situant-se al -0,1%, degut principalment, a que el decreixement dels preus dels carburants i lubricants ha sigut inferior a la del mateix mes de l’any passat.