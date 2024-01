El Govern destina subvencions culturals de 200.000 euros el 2024

Actualitzada 10/01/2024 a les 19:08

Govern ha acordat l'obertura de la convocatòria per a la concessió de les subvencions culturals per a l'any 2024 amb una partida pressupostària de 200.000 euros. Concretament, segons ha comunicat el portaveu de Govern, Guillem Casal es contemplen ajuts per a vuit disciplines diferents: activitats literàries i ajut a la creació literària, arts escèniques, arts visuals, cultura popular i tradicional, projectes culturals impulsats per mitjans de comunicació, projectes editorials, promoció exterior de les arts escèniques i visuals, i per a la traducció a llengües estrangeres d'obres literàries o de pensament andorranes.Les bases d'enguany recullen una sèrie de canvis, respecte a les del 2023. Entre els canvis destaca que, des d'ara, el 50% dels agents implicats en els projectes hauran de ser andorrans o residents al Principat per poder rebre subvenció; així com l'increment dels percentatges d'hores de treball o salaris dels professionals involucrats en els projectes que seran subvencionables.