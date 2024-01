Espot veu "molt difícil" fer el multifuncional si no és a la Borda Mateu

Actualitzada 10/01/2024 a les 16:03

Xavier Espot ha insistit avui en la necessitat de fer el recinte multifuncional tal com s'ha pensat a la Borda Mateu conjuntament amb l'estadi per a l'FC Andorra. El cap de Govern ha estat interpelat per la possibilitat de fer pisos de lloguer assequible en aquest espai de Santa Coloma i ha manifestat que "crec que si no es fa el multifuncional allà [a la Borda Mateu] és molt difícil que es pugui fer en un altre lloc, i crec que hi ha molts altres llocs on es poden fer habitatges de preu assequible com s'està demostrant i com estem fent des del Govern". El cap de l'executiu ha reiterat que per això "crec que hauríem de prioritzar aquell emplaçament per al que s'ha pensat fer-hi, que és el multifuncional i si pot ser un estadi reglamentari que doni una resposta al fet que l'FC Andorra també pugui quedar-se a Andorra" i ha recalcat que aquesta "seria l'opció que com a mínim des del Govern creiem que s'ha de privilegiar", com ja va defensar en una entrevista dilluns a Diari TV.Espot ha indicat que no ha parlat de l'assumpte del multifuncional amb el nou cònsol d'Andorra la Vella, Sergi González, en les declaracions fetes en una trobada amb la premsa després de la presentació de la prova de Copa del Món d'Esquí de Muntanya a Arinsal.