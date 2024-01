Actualitzada 10/01/2024 a les 10:08

Durant aquesta setmana la policia ha detingut un home de 25 anys per falsificar cerficats d'experiència laboral a les oficines del Servei d'Immigració per obtenir el permís de residència i treball. Al detingut de l'acusa d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. De la mateixa manera, el cos policial va arrestar un home de 24 anys per positiu en tòxics al volant.