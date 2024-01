Concòrdia qüestiona l'ús de tauletes i pantalles a l'escola

Actualitzada 10/01/2024 a les 11:59

Concòrdia considera que s'ha de fer un replantejament de l'ús de les tauletes i les pantalles als centres educatius i "ha qüestionat les polítiques del ministeri d'Educació" en aquest àmbit, segons recull una pregunta oral presentada al Govern per a la sessió de Consell General del dijous de la setmana vinent. La formació afirma que la demanda d'informació "deriva de les recomanacions de prudència de l'OCDE i del pla anunciat pel ministeri per avaluar l'ús de tecnologies en l'Escola Andorrana", exposa en un comunicat.El grup parlamentari que presideix Cerni Escalé ha presentat tres preguntes més a l'executiu entre les quals figura una sobre el desviaments de vols a l'aeroport d'Andorra-la Seu. I assenyala que vol saber les estratègies del Govern per millorar la situació, especialment per l'ampliació de les línies regulars de vols a altres destinacions europees.La formació demana explicacions a l'executiu sobre la compatibilitat de l'acord d'associació amb la UE i les restriccions a la inversió estrangera en immobles. I sol·licita detalls "sobre els protocols o les mesures específiques que es prendran per limitar la compra de segones residències per part de ciutadans d'estats membres de la UE a Andorra". Concòrdia pregunta també per la negociació que manté el Govern amb els bombers sobre la millora de les condicions laborals i assegura que estan preocupats per com es gestionen les vacants provocades per la negativa dels agents del cos a fer hores extres "com a mesura de pressió".