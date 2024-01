Urgències ha atès 2.819 pacients durant les festes de Nadal

Actualitzada 09/01/2024 a les 06:14

Gairebé 3.000 andorrans van anar al servei d’Urgències durant les festes de Nadal. Aquestes són les xifres que va facilitar el servei d’Urgències de l’hospital, el qual va donar atenció a 2.819 pacients.

D’aquest total, 176 van ser derivats a permanències o al metge referent, segons les dades registrades entre el 22 de desembre i el 4 de gener, fetes públiques per l’hospital ahir al migdia. El centre va indicar que la mitjana de visites diàries va ser de 180, amb un pic de 229 pacients, i del total, 543 van ser visites pediàtriques. El centre hospitalari va assenyalar que es tracta del nivell d’activitat habitual al servei cada any per aquestes dates.

Els motius més recurrents de la visita al servei mèdic hospitalari van ser la inflamació o febre, que va portar 409 adults al centre i 277 infants. Les lesions o traumatismes, per altra banda, van provocar 400 atencions, que corresponen a accidents d’esquí o lesions traumàtiques, tant d’adults com de menors, visitats en els dos casos per equips assistencials d’adults, va detallar l’hospital en un comunicat.

La tercera causa de les atencions correspon a problemes digestius, amb 265 adults i un centenar d’infants. La mateixa xifra de menors atesa per símptomes rinolaringològics o auditius, que en el cas dels adults es va elevar a 115 persones. Els professionals sanitaris d’Urgències van visitar 138 adults que presentaven dolor, 104 amb malestar general, 82 amb dispnea, 74 per accidents d’esquí i 66 amb dolor toràcic. El SAAS va exposar que l’atenció prehospitalària medicalitzada durant el període de Nadal va ser de 67 sortides del SUM terrestre i 11 sortides en helicòpter SUM.