Actualitzada 09/01/2024 a les 20:13

Una allau ha atrapat avui a les 11.37 hores a un esquiador a la zona de Baser Negre d'Arcalís i el Port del Rat a Arcalís. Segons els bombers quan han rebut l'alerta s'han desplaçat ràpidament fins a la zona on no hi han hagut d'intervenir, ja que l'acompanyant de l'esquiador l'ha ajudat a sortir i han pogut sortir pel seu propi peu.