Roba en un supermercat de la capital i es fa passar pel germà menor de 18 anys

Actualitzada 09/01/2024 a les 06:12

Un noi de 18 anys va ser detingut divendres a la tarda per fer-se passar pel seu germà menor d’edat després de ser controlat per la policia per furtar diversos articles d’alimentació en un supermercat d’Andorra la Vella, i va ser acusat d’un delicte contra el tràfic jurídic. Aquesta ha estat una de les detencions del cap de setmana dutes a terme per la policia, en què també destaca la d’un home de 52 anys i no resident que duia un ganivet d’una fulla d’11,5 centímetres i, per tant, de port prohibit, que prèviament havia punxat la roda d’un vehicle. El propietari del cotxe, quan va ser alertat dels fets per un testimoni, va propinar un cop de puny a la cara al presumpte autor i li va causar una ferida sagnant al nas i al pòmul dret. Quan es va disposar de l’informe mèdic, es va detenir també el propietari del turisme com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral.

D’altra banda, un conductor de 35 anys que tenia el permís retirat va ser controlat per la policia la matinada de diumenge circulant sota l’efecte de les drogues i l’alcohol. L’home va donar positiu a la prova de tòxics i a més duia a sobre 2,1 grams de cocaïna. L’home va ser detingut per diversos delictes, va informar ahir la policia.