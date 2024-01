Recerca a França del fugitiu que va marxar per Andorra després de matar un padrí

Actualitzada 09/01/2024 a les 06:05

La recerca del suposat autor de l’homicidi d’un veí de Vilanova de la Barca (Segrià) de 84 anys divendres passat que va fugir per Andorra continua a França després que els Mossos d’Esquadra hagin demanat la col·laboració de la Gendarmeria. La víctima estava podant fruiters quan van tenir lloc els fets. Se sospita que es va encarar amb l’agressor quan li intentava robar el cotxe i llavors el va atacar brutalment a la cara amb unes tisores de podar. La seva dona va donar l’alerta quan no tornava a casa a l’hora de dinar, i quan la policia i els serveis d’emergència van arribar a la finca l’home estava inconscient però no es va poder fer res per salvar-li la vida.

Després d’atacar la víctima, l’agressor hauria fugit amb el cotxe robat en direcció a la Seu d’Urgell. Es va saltar un control a l’altura de Ponts i va creuar el Principat fins a França.