Punjabi admet que l'APDA es "ingestionable" amb el model de tria d'inspectors

Actualitzada 09/01/2024 a les 13:16

El funcionament fixat impedeix a la cap de l'Agencia de Protecció de Dades poder exercir de superior jeràrquica amb els inspectors triats pel Consell. És el primer que ha exposat Resma Punjabi en la roda de premsa convocada per donar explicacions de la recent renúncia d'una de les inspectores triada fa tot just tres mesos. Punjabi ha indicat que Sabrina Pujol volia renunciar ja el primer dia quan va saber l'horari que havia de fer i va afirmar que no li encaixava. Punjabi ha assegurat que se li va acabar fent un horari a mida i inclús se li va posar un professor particular per intentar retenir-la, però la renúncia s'ha acabat materialitzant. La cap de l'APDA s'ha queixat per no tenir incidència en el procés de selecció i per un model de funcionament que considera "ingestionable" però no es planteja dimitir esgrimint que els objectius s'estan complint.Per palesar les deficiències en la gestió dels recursos Punjabi s'ha referit a l'episodi de la inspectora que no va treballar mai o al fet que tenia una secretaria que no necessitava (treballava històricament a l'agència) i que cobrava 44.000 euros anuals. Aquesta treballadora és una altra de les que ha renunciat per tornar al seu lloc d'origen a l'administració.