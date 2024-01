Nevades a tot el país demà a la tarda

Actualitzada 09/01/2024 a les 10:17

️❄️ @MeteoAnd_OECC activa #avís_groc per neu a partir de demà dimecres a la tarda.



❗Recorda que és OBLIGATORI CIRCULAR SEMPRE AMB EQUIPAMENTS especials. En cas de neu queda prohibit circular amb moto i VMP.



️ Consulta l’estat de les carreteres a https://t.co/ThhtxACLU5 pic.twitter.com/AlwzLCelJM — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 9, 2024

La neu arribarà demà a totes les cotes del país després d'un matí ennuvolat però sense precipitacions, segons anuncia Meteorologia. El servei ha activat l'avís groc per sota de 1.200 metres per la intensitat de les nevades que es preveuen.Meteorologia informa que avui s'han registrat les temperatures més baixes de la setmana amb registres "que feia un any que no baixaven tant". Els termòmetres s'han situat en -6,9 graus a la Borda Vidal a Sant Julià, -5 graus al Roc de Sant Pere de la capital, -4,3 graus a la Comella, -4,6 a FEDA a la Margineda o -10,8 a les Salines a Ordino. El servei indica que avui serà un dia assolellat i que el pas de núvols alts afavorirà que les temperatures siguin més suaus al migdia.Protecció Civil recomana consultar l'estat de les carreteres demà abans de fer qualsevol desplaçament, portar els equipaments obligatoris i seguir l'evolució del fenomen a les seves xarxes socials i les de Meteorologia. La policia i Mobilitat insisteixen que és obligatori circular sempre amb equipaments especials i que en cas de nevada "queda prohibit circular amb moto i VMP (patinet)".El pronòstic de dijous anuncia que la pertorbació continuarà sobre el Principat i mantindrà la possibilitat de "febles nevades a qualsevol cota", que seran més abundants a l'est del país. Divendres tornarà el sol, tot i que les temperatures seguiran sent baixes.