Macron designa com a primer ministre a Gabriel Attal

El president de França i Copríncep d'Andorra Emmanuel Macron, ha nomenat avui com a nou primer ministre a l'actual responsable d'Educació, Gabriel Attal, que als seus 34 anys es converteix en el cap de govern més jove de la V República en substitució de la dimitida Elisabeth Borne, segons confirmen mitjans espanyols.Macron recorre així a un dels seus ministres de major confiança que compta amb experiència també com a portaveu del govern. Attal prossegueix així una brillant carrera que va arrencar de la mà del propi Macron quan aquest va decidir fundar el seu moviment polític.Attal tindrà com a primer repte rellançar la imatge del govern de cara a la segona meitat del quinquenni de Macron, en un any clau per la celebració dels Jocs Olímpics i les eleccions europees, després que l'estabilitat de l'Executiu es veiés seriosament danyada pel constant pols en el Parlament, on s'han presentat una trentena de mocions de censura."Attal ha anunciat en les seves primeres paraules després de la designació que té previst reunir-se aquesta setmana amb totes les forces polítiques i ha promès que "la causa de l'escola" serà una de les seves "prioritats absolutes" en la nova etapa, malgrat deixar el ministeri d'Educació.