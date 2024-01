La policia efectua 800 controls i 54 detencions durant la campanya de Nadal

Actualitzada 09/01/2024 a les 13:29

La policia ha efectuat prop de 800 controls en el transcurs de la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues que va tenir lloc entre el 15 de desembre i el 7 de gener. En poc de tres setmanes s'ha detingut 54 persones, 40 arrestades per positius d'alcoholèmia, 12 per tòxics i dues més per positiu tant d'alcohol com de drogues. Quatre d’elles s’han vist implicades en accidents, tots amb danys materials excepte un, en què el mateix conductor va resultar ferit.Del total de persones detingudes, la gran majoria residents al país, 47 són homes i 7 són dones. Entre els arrestats també hi ha un ciclista i un conductor professional, segons confirma el cos de seguretat.Vint-i-tres han estat controlats amb taxes d’alcoholèmia d’entre 0,81 a 1,21 i 6 superaven els 2 grams d’alcohol per litre de sang. D'aquesta manera, la taxa més elevada ha estat de 2,79. Per edats, 14 de les persones arrestades tenen entre 18 i 25 anys; 33, entre 26 i 40, i les 7 restants, més de 40.Durant la campanya també s’han imposat 11 sancions administratives per conduir amb taxes d’alcoholèmia d’entre 0,50 i 0,80.La policia recorda que els controls segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i reduir la sinistralitat. Les campanyes, per tant, contribueixen a dissuadir i prevenir conductes de risc amb l’objectiu de frenar els accidents. Al mateix temps, volen ser una eina per insistir en la importància de no barrejar alcohol o drogues amb la conducció.