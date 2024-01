Grifols es desploma a la Borsa després de les acusacions de manipulació dels seus comptes

Actualitzada 09/01/2024 a les 20:43

Les accions de la farmacèutica Grifols s'han desplomat avui a l'Ibex 35 després de la publicació d'un informe per part de la signatura inversora Gotham City Research en la qual denuncien que la companyia catalana falseja els seus comptes i manipula el seu deute reportat, per la qual cosa el seu valor "equival a zero"; unes acusacions que Grifols ja ha desmentit i que la Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV) està analitzant, segons confirmen mitjans espanyols.Gotham City Research ha assenyalat a la farmacèutica per suposadament manipular el deute i el resultat brut d'explotació (Ebitda) per a reduir “artificialment” el seu palanquejament -utilització de deute per a finançar una operació- a sis vegades, quan en la seva opinió està més prop de 10 o 13 vegades.Aquest informe s'ha conegut abans de l'obertura del mercat, la qual cosa ha provocat que les accions de Grifols caiguin un 40% quan s'ha obert la jornada, la qual cosa li ha portat a liderar els descensos de l'Ibex 35. Al tancament de la sessió, la caiguda en el selectiu espanyol ha estat del 26% i ha llastrat al parquet madrileny per sota dels 10.100 punts.Grifols ha negat "categòricament" qualsevol acusació de pràctiques comptables o d'informació "errònia" dels seus estats financers consolidats. Mentrestant, la CNMV està analitzant l'informe i en contacte amb l'empresa catalana, tal com ha confirmat el seu president, Rodrigo Buenaventura. "La CNMV exercirà les seves competències per a aclarir la situació (...) no tinguin cap dubte", ha insistit.