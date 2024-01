Els bombers aturen la protesta en espera d'un acord amb el ministeri

Els sindicats aixequen la mesura de pressió de deixar de fer hores extraordinàries

El ministeri d’Interior i els tres sindicats de bombers s’han emplaçat d’aquí a un mes per tancar una fórmula que doni resposta a les exigències dels agents de gaudir d’una retribució complementària com la que tindran els nous policies o els membres del centre penitenciari. Per aquest motiu els bombers han recuperat la normalitat i s’han compromès a fer guàrdies com a “treva” mentre es manté el diàleg amb l’administració, van declarar ahir fonts dels sindicats. Els bombers van estrenar l’any amb menys efectius treballant dels que caldria, com a mesura de pressió per aconseguir una revisió salarial. La decisió de